Vlabinvest realiseert 1000ste woning in Halle

Recent is de 1000ste woning opgeleverd in een project waarin Vlabinvest participeert. Het gaat om een woning in het Heuvelpark in Halle.

Vlabinvest zorgt voor betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand via projecten waar de band met de streek een rol speelt bij de toekenning. Recent werden 18 koopwoningen en 9 huurwoningen opgeleverd via het project 'Heuvelpark' in Halle.

"En daarmee staat de teller van de woningen waarin we met Vlabinvest participeren intussen op 1.000", aldus gedeputeerde Tom Dehaene. Vlabinvest, het Agentschap voor Woon- en Zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant, realiseert woonprojecten met een sociaal karakter en zorgt voor de uitbouw van voorzieningen om het Vlaams karakter en een hoogwaardige woonkwaliteit in haar werkingsgebied te behouden of te bevorderen. Het werkingsgebied omvat de 35 gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en 4 gemeenten uit het arrondissement Leuven.

De prijzen van de koopwoningen in het Heuvelpark in Halle variëren van 207.000 tot 273.000 euro, inclusief registratierechten en BTW. De 9 huurwoningen, waarvan er nog 4 beschikbaar zijn, worden verhuurd tegen bedragen van 700 en 750 euro.