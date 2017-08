Vlezenbeek maakt zich klaar voor 38ste Hoebelfeesten

Vlezenbeek maakt zich klaar voor de 38-ste Hoebelfeesten. Dit jaar vinden alle activiteiten plaats in de Konijnenstraat.

“Na 38 jaar ruilen wij de tent voor een loods. Dit doen we voornamelijk uit financiële verwegingen omdat een tent heel veel geld kost. Bovendien is deze loos nagenoeg even groot”, verduidelijkt voorzitter Gerrit Decock.

Traditiegetrouw mag dj Marc Huylebroeck de feesten openen met de strandfuif ‘Elysee Beach’op zaterdag 12 augustus. Die avond wordt er een heus zwembad voorzien met strand en palmbomen. Maar omdat café Elysee intussen ook al 10 jaar dicht is, zal er ook een nieuwe bruine kroeg gebouwd worden. Op maandag 14 augustus beklimmen Nicky Jones, Paul Severs, Radio Guga en Les Truttes het podium. En op dinsdag 15 augustus is er het Hoebel Resto met ’s avonds optredens de fanfare De Ware Eendracht en de partyband Music on Wheels.

Om er een geslaagd feestweekend van te maken, kan de organisatie op een 60-tal vrijwilligers rekenen. Alle info en ticketverkoop vind je op www.hoebelfeesten.be