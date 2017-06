Vliegbos luchthaven officieel ingespeeld

Met een zoektocht ontdekken de eerste-en tweedejaars van basisschool Sint-Lambertus in Nossegem vandaag alle hoekjes, heuvels en putten van het speelbos naast de luchthaven. Verschillende partners werkten samen om dit stukje natuurgebied open te stellen voor het publiek. Al is het nu nog maar een fractie van wat het ooit geweest is. “Het was een bos dat zich uitstrekte van Nossegem tot Melsbroek. Er zijn mensen komen wonen en ook de luchthaven heeft zich hier gevestigd, met het gevolg dat er nog een klein bosje overblijft. Dat was lange tijd afgesloten voor het publiek. We zijn dus blij dat Brussels Airport dit kleine bosje openstelt en samenwerkt met de provincie en de gemeente, zodat kinderen er in kunnen spelen en mensen er ook kunnen wandelen en sporten”, aldus burgemeester Holemans. Dit najaar wordt hier ook een spottersplatform gebouwd waardoor het Vliegbos op termijn een dubbele functie krijgt.