Vliegtuig maakt noodlanding op Zaventem

Het vliegtuig van Romanian Air Transport (TAROM) was vanmorgen opgestegen en had als bestemming de Roemeense hoofdstad Boekarest. Maar na 20 minuten brak er in volle vlucht een stuk van de motor. Het toestel maakte noodgedwongen rechtsomkeer en slaagde erin de luchthaven veilig te bereiken en opnieuw te landen. Er was naar verluidt geen gevaar voor de passagiers.