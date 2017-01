Vliegtuigloodsen Grimbergen worden na 70 jaar gerestaureerd

Schepen van Cultuur en Erfgoed Marc Van Godtsenhoven (62, Groen) zegt in 2018 na ruim 35 jaar de lokale politiek vaarwel. Hij wil plaats maken voor de jongeren op de lijst van Groen. Hij is wel trots op z'n verwezenlijking die hij als schepen samen met het college kon bewerkstelligen. Zijn laatste wapenfeit als schepen, is het dossier van de vliegtuigloodsen. Van Godtsenhoven: "De twee vliegtuigloodsen van 7 meter hoog met een doorsnede van 50 meter, dateren van 1947 en zijn aan dringende restauratie toe. In 2006 zijn ze erkend als monument. EN ook het restauratiedossier is goedgekeurd. In 2017 en 2018 voorzien we voor de restauratie zo'n miljoen euro in de begroting om de vliegtuigloodsen te restaureren. 80 procent wordt door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Ik ben blij dat ik nu als schepen dit dossier mag doorgeven aan Kirsten Hoefs (CD&V) die sinds 1 januari dit jaar mijn schepenambt volgens het afgesproken politiek akkoord in 2012, overneemt. Zij zal het dossier verder opvolgen vanuit het college, ik vanuit de gemeenteraad tot 2018", aldus Van Godtsenhoven.

De twee hangars, die vandaag nog altijd gebruikt worden voor de stalling van vliegtuigen, zijn ontworpen door Alfred Hardy uit Quiévrain en gebouwd door de Brusselse firma Blaton-Aubert. De loodsen waren één van de weinige Belgische constructies uit de veertiger jaren die veel aandacht trokken op internationale tentoonstellingen over architectuur. Van Godstenhoven: "De loodsen worden door onroerend erfgoed omschreven als 'eenvoud en doeltreffendheid gegoten in een zuivere vorm.' De houten bekisting en overkapping om de betonnen structuur te kunnen gieten, was in 1947 een huzarenwerk. Al het beton werd ter plaatse aangemaakt en met kruiwagens naar boven gereden en gehesen. De betonnen paddenstoelconstructie met overkragend zelfdragend dak is uniek. We voorzien in 2017 436.000 euro en in 2018 579.000 euro in de begroting voor de restauratie", aldus de schepen.

De poorten worden van de hangars afgehaald en ter plaatse gezandstraald. Het hang en sluitwerk wordt vernieuwd en de plastieken platen worden vervangen door glas zoals het vroeger was. "Dat gaat het unieke zicht van weleer herstellen, waarbij je door de poorten de constructie kan zien", gaat de schepen verder. "De loodsen zijn eigendom van de gemeente Grimbergen en zijn in erfpacht gegeven aan het Recreatief Vliegveld. Ik heb dat als schepen in de periode 1995-2000 onder burgemeester Jean-Pol Olbrechts nog meegemaakt. Toen was de aankoop van het vliegveld door de gemeente met de creatie van 75 hectare bos (het Lintbos) en 45 hectare voor het vliegveld één van onze grootste verwezenlijkingen."

Foto's: collectie Frans Van Humbeek / Joris Herpol