Vluchteling Zahid uit Merchtem: “Ik heb een droom”

Zahid had naar eigen zeggen een droom in Syrië: een huis, een gezin en een toffe job. Die droom is letterlijk aan flarden geknald door de oorlog in zijn land. In Merchtem wil hij zijn droom nieuw leven inblazen. En dus wil hij gaan studeren. Goed Nederlands praten is daarbij noodzakelijk. Daarom wil Zahid de taal oefenen en wel bij Merchtemnaren thuis. “De bedoeling is dat we bij de mensen langs gaan en daar over verschillende thema’s praten zoals religie, politiek, koken, tradities, cultuur enzovoort”, aldus Zahid Ghaida. Met zijn huisbabbels wil Zahid ook de inwoners beter leren kennen en er een gezellige middag of avond van maken. Ook zijn vriend Ibrahim gaat mee. “Ibrahim gaat van al die huisbabbels opnames maken en er vervolgens een film mee maken. We gaan die film in première laten gaan op een ontmoetingsmoment waarop we alle inwoners uit Merchtem uitnodigen”, aldus Zahid. Het minste wat we kunnen zeggen is dat deze Zahid zijn integratieproces wel zeer stevig in handen neemt. Meer hierover straks in het nieuws op RINGtv.

Wie een huisbabbel met Zahid wel ziet zitten, kan best contact opnemen met Renaat Schoukens van de integratiedienst in Merchtem via integratie@merchtem.be.