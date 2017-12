Vluchtverkeer stilaan weer normaal op Brussels Airport

Op Brussels Airport lijkt de toestand zich in de loop van de voormiddag te verbeteren. De operaties verlopen momenteel normaal. Verwacht wordt dat er minder vluchten zullen moeten worden geannuleerd dan aanvankelijk gevreesd. Toch moeten reizigers ook vandaag nog rekening houden met vertragingen en annulaties van vluchten. Op vraag van de luchthaven zelf leverde het Rode Kruis er 500 veldbedjes om gestrande reizigers op te vangen.

Gisteren werden op Brussels Airport flink wat vluchten geschrapt en waren er grote vertragingen. In totaal waren er 300 vluchten geannuleerd of zowat de helft van de geplande vluchten. Voor een honderdtal andere vluchten waren er grote vertragingen. En het ziet er naar uit dat ook vandaag nog heel wat problemen kunnen worden verwacht, hoewel die minder groot zijn dan aanvankelijk gedacht. Momenteel verlopen de operaties normaal op de luchthaven. Volgens de voorspellingen zullen de temperaturen boven het nulpunt blijven, wat betekent dat er minder vluchten zullen verstoord worden, aldus een woordvoerder van Brussels Airport.

In totaal zijn vandaag op Brussels Airport 600 vluchten (opstijgen en landen) gepland. De luchthaven houdt rekening met de annulering van een tachtigtal vluchten en ongeveer 90 vluchten zouden vertraging oplopen. Brussels Airport raadt passagiers aan om, via de website van de luchthaven, regelmatig de status van hun vlucht te controleren. Verder wordt aangeraden om contact op te nemen met de betreffende luchtvaartmaatschappij. "Als de vlucht geannuleerd werd, raden wij aan om niet naar de luchthaven te komen, maar eerst contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij", luidt het.

Op vraag van Brussels Airport leverde het Rode Kruis 500 veldbedjes op gestrande reizigers op te vangen. In de Brabanthal in Leuven is een medische hulppost ingericht voor reizigers van Brussels Airport. Ook daar staan 500 veldbedden opgesteld.

Info www.brusselsairport.be