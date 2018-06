VOC Malderen: “Neem geen reekalfjes mee”

De voorbije weken brachten mensen opnieuw verschillende babyreeën binnen in het opvangcentrum in Malderen. De dierenvrienden waren ervan overtuigd dat ze door hun moeder aan hun lot werden overgelaten. Maar in 90 procent van de gevallen worden ze door mensen onterecht weggehaald uit hun natuurlijk leefgebied. “In de periode tussen half mei en half juni worden de jongen geworpen”, legt Mark Van De Voorde van het VOC Malderen uit. “Als je tijdens het wandelen een jonge ree in het gras ziet liggen, is er meestal niets aan de hand. Net zoals bij jonge haasjes worden jonge reeën maar enkele keren per dag gevoederd door de reegeit en blijft deze laatste buiten de voederbeurten uit de buurt van haar jong.“ Wie tijdens een wandeling zo’n diertje ziet liggen, blijft er dus beter af. “Eens je de jonge ree hebt aangeraakt, zal het verstoten worden door zijn moeder en uiteindelijk een wrede hongerdood sterven.“ Wie een jonge ree schreeuwend ziet ronddolen, moet wel tot actie overgaan. “Dat betekent meestal dat de moeder echt verdwenen is. Maar probeer het dier niet zelf te vangen, contacteer ons”, raadt Van De Voorde aan.