Voertuig volledig uitgebrand op Ring in Dilbeek

Op de Brusselse buitenring (R0) is in Dilbeek  maandagnamiddag een voertuig helemaal uitgebrand.

De rookpluim was van ver te zien en hinderde het verkeer zowel op de binnen- als buitenring. De verkeerssituatie was, eenmaal de auto geblust was, snel onder controle. Twee rijstroken van de buitenring waren een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. Dat veroorzaakte een zeer lange file op de buitenring. Op de binnenring stond ook een kijkfile

Niemand raakte gewond. Wellicht werd de brand veroorzaakt door een technisch defect.