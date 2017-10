In de Werkhuizenstraat in Vilvoorde raakten de voorbije nacht 2 voertuigen beschadigd door brand.

Rond middernacht kregen de hulpdiensten een oproep voor een brandend voertuig op de openbare weg in de Werkhuizenstraat. De brand sloeg over naar een ander voertuig. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Vandaag gaan het labo en een branddeskundige de zaak onderzoeken.