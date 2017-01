Voetballegende François Van der Elst uit Opwijk overleden

François Van der Elst kreeg op 1 januari een hartaanval, moest lange tijd gereanimeerd worden en kon uiteindelijk overgebracht worden naar het ziekenhuis. Hij werd sindsdien in een kunstmatige coma gehouden, maar uiteindelijk is het hartaanval de voetballegende fataal geworden. Hij overleed vannacht. François 'Swat' Van der Elst is 62 jaar geworden.

François Van der Elst is de oudere broer van Leo Van der Elst. Hij begon zijn carrière op jonge leeftijd bij de plaatselijke club in Mazenzele. Nadien verhuisde hij naar de jeugd van Anderlecht en de eerste ploeg van paars-wit waar hij tussen 1972 en 1980 het mooie weer maakte. Nadien speelde hij nog bij New York Cosmos, West Ham United en Sporting Lokeren. Van der Elst kwam ook 44 keer in actie voor de Rode Duivels.