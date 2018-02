Voetbalstage volgens methode Brein Centraal Leren is succes

De jeugdstages van Juve Mollem onderscheiden zich van veel andere voetbalstages omdat ze werken met de methode van 'Brein Centraal Leren'. Daarbij wordt techniek gekoppeld aan verstand. We leren de kinderen bijvoorbeeld om via potjes en kanalen de looplijnen aan te leren. Hierdoor laten we hen wedstrijdsituaties herkennen,” klinkt het. “Concentratie is daarbij belangrijk, want de technische capaciteit van een kind wordt ook door de hersenen aangestuurd.”

Maar liefst negentig spelers in negen verschillende leeftijdscategorieën nemen deel aan de stage.