Voetbaltalenten bereiden seizoen voor op MIBA CUP

Begin deze maand is ook voor vele jeugdspelers het nieuwe voetbalseizoen begonnen. Daar horen training, maar ook voorbereidingstornooien bij. Eén daarvan, de MIBA CUP in Merchtem, is goed op weg om het grootste en belangrijkste tornooi van het land te worden.

Al 8 jaar is de MIBA CUP voor vele ploegen in binnen- en buitenland het symbolische startschot van het seizoen. De eerste editie ging door in Dilbeek, nadien verhuisde het tornooi even naar De Pinte, maar keerde al snel terug naar de regio. Maar liefst 14 van de 16 clubs uit de hoogste Belgische voetbalklasse sturen dit weekend één of meerdere ploegen naar het sportcomplex Dooren in Merchtem.

Zij worden vergezeld door buitenlandse clubs PSV Eindhoven, Besiktas, West Ham United, Everton, Feyenoord Rotterdam, FC Lugano, Tottenham Hotspur en Giant Training FC uit China. Daarnaast is er ook plek voor meer regionale en lokale voetbalploegen.

“In deze tijden van WK koorts, is het leuk om ook zoveel enthousiasme te zien aan de basis. Dit tornooi staat ondertussen als een huis en groeit zienderogen. Met recht en reden wordt dit tornooi het belangrijkste voorbereidingstornooi van België genoemd,” zegt peter van de MIBA CUP en VRT-nieuwsanker Aster Nzeyimana.

Naast een sportieve speelt de MIBA CUP ook een sociale rol. Alle clubs bij de U11 en U12 worden via loting verbonden aan 21 goede doelen die zich specifiek richten naar kinderen voor wie sporten moeilijker of onmogelijk is. De ploegen die het tornooi winnen, kunnen elk 500 euro winnen voor hun goed doel. De andere goede doelen krijgen van de organisatie elke 50 euro.

Foto: Facebook MIBA CUP