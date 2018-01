Voetwegen provinciedomein Huizingen zijn al 140 jaar afgeschaft

Een gemeentelijk ambtenaar vond de afschaffingsdocumenten terug in de archieven. In november vorig jaar deed de geplande afschaffing van twee voetwegen die het provinciedomein doorkruisen heel wat stof opwaaien. Natuurverenigingen wilden namelijk een heropening van die voetwegen. Maar in 1878 werden ze al afgeschaft door de toenmalige provincie Brabant en die beslissing is vandaag nog steeds rechtsgeldig. De provincie wilde ook een derde voetweg op het domein Hanenbos afschaffen. “Daarvoor is een nieuw dossier nodig”, zegt Beersels burgemeester Hugo Vandaele. “De Vlaamse overheid is nu de nieuwe eigenaar van Hanenbos. We vragen ook aan hen om dat domein open te stellen voor het publiek en de voetweg te verleggen tot aan de ingang.”