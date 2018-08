Vogelopvangcentrum laat gestrande ooievaar opnieuw vrij

Het vogelopvangcentrum van Malderen heeft vandaag de ooievaar die op 19 juli werd binnengebracht, opnieuw vrijgelaten. Al had het beestje geen haast om de vrije natuur in te trekken.

De ooievaar werd op 19 juli gered uit het kanaal in Kapelle-op-den-Bos. Het dier werd door een duikersteam gered en overgebracht naar het Vogelopvangcentrum in Malderen. De ooievaar was in het Kanaal gesukkeld, raakte helemaal uitgeput en dreigde te verdrinken.

Maar door de goede zorgen van het Vogelopvangcentrum in Malderen, raakte het beestje er snel weer bovenop. Vanmiddag werd in de buurt van een nestplaats in Tisselt opnieuw vrijgelaten. Maar dat het beest geen haast had om de vrije natuur in te vliegen, zie je vanavond in ons Nieuws op RINGtv.