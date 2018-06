VOKA stelt eisenpakket voor verkiezingen op

Voor het memorandum ondervroeg VOKA in totaal 400 ondernemers uit Vlaams-Brabant. Doel is om met resultaten van de ondervraging te wegen op de gemeentepolitiek. "We willen op de eerste plaats de ondernemers een stem geven en dat is niet altijd evident omdat de ondernemers niet altijd wonen waar hun bedrijf is", zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van VOKA.

Het verkiezingsmemorandum voor Vlaams-Brabant is opgesplitst in 7 deelregio's, waaronder de regio Vilvoorde-luchthaven. Wat dat betreft valt de eis voor een wettelijk kader voor de vliegroutes op, zodat er eindelijk een eerlijke spreiding mogelijk wordt.

Wat nog opvalt is dat in de regio Vilvoorde-luchthaven bijna dubbel zoveel mensen komen werken als er inwoners zijn, wat problemen oplevert voor het verkeer. "We pleiten voor veel meer intergemeentelijke samenwerking zodat het geheel kan bekeken worden en niet elke gemeente een maatregel neemt die nefast is voor de buurgemeente", aldus Van Biesbroeck.

In de gemeenten Vilvoorde, Zavnentem en Machelen zijn meer dan 6000 bedrijven gevestigd. Toch is de werkloosheid daar groter dan in de rest van Vlaanderen. Vooral laag- en midden-geschoolden vinden te weinig een job. VOKA wil daarom bedrijven stimuleren om de lat bij aanwerving minder hoog te leggen.