Voka is tevreden met concrete plannen voor ringtrambus

Werkgeversorganisatie Voka reageert tevreden op de samenwerkingsovereenkomst die de stad Vilvoorde gisteren ondertekende met De Werkvennootschap voor de ringtrambus. Volgens Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka Vlaams-Brabant, is het nieuws een goede zaak voor de mobiliteit in de regio.

Met de ondertekning van de samenwerkingsakkoorden is de komst van de ringtrambus een stapje dichterbij gekomen. Eerder ondertekenden Vilvoorde en Grimbergen het akkoord reeds, normaal zullen Machelen en Brussels Airport in april volgen. Met de akkoorden verbinden de partijen er zich toe om de nodige werken uit te voeren om de ringtrambus te laten rijden tussen de Heizel en de luchthaven.

Normaal gezien zal de ringtrambus al in 2019 kunnen rijden, maar nog niet volledig op een vrije busbaan. "Het is voor ons het belangrijkste dat men al begint te rijden en dan gaandeweg op de route meer vrije beddingen aanlegt zodat we op termijn naar een volwaardige tramverbinding kunnen gaan", aldus Peter Van Biesbroeck van Voka Vlaams-Brabant.

Volgens Van Biesbroeck is de ringtrambus nodig om een alternatief te bieden aan de pendelaars voor de werken aan de Brusselse Ring starten. De ringtrambus is hoognodig om de Rand beter bereikbaar en leefbaarder te houden. "In Vilvoorde, Machelen en Zaventem werken er meer mensen dan er wonen. Vanuit alle hoeken van het land komt men hier werken, wat we uiteraard toejuichen. Als we die pendelaars ook alternatieven via het openbaar kunnen bieden, versterken we de werkgelegenheid in onze regio", aldus Van Biesbroeck.