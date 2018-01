VOKA Vlaams-Brabant pleit voor meer dynamiek op arbeidsmarkt Halle-Vilvoorde

VOKA pleit voor meer dynamiek op de arbeidsmarkt nu de economie het bijzonder goed doet. Zo vraagt het onder meer een leercultuur op de arbeidsmarkt en meer activering van oudere werklozen. Dat is ook nodig in Halle-Vilvoorde, één van de economische motoren van Vlaanderen, zegt VOKA Vlaams-Brabant.

Eind december klokte Vlaanderen af op bijna 203.000 werklozen, bijna 6% minder dan het jaar voordien. Het is bovendien de 29ste maand op rij dat de werkloosheidscijfers dalen. “De werkloosheid daalt en de tewerkstelling piekt. In 2017 ontving de VDAB bijna 260.000 vacatures. De arbeidsmarkt draait op volle toeren, belangrijk is om die vacatures ingevuld te krijgen,” zegt VOKA-topman Hans Maertens.



Ook VOKA Vlaams-Brabant merkt de stijgende trend en speelt daar ook op in. “Tegen de zomer starten we met een luchthaventraject om jobs op Brussels Airport ingevuld te krijgen. In het verleden hebben we op een gelijkaardige manier al zes personen begeleid en klaargestoomd. Vandaag zijn die nog altijd aan het werk. Oudere mensen aan het werk te houden, blijft ook in Halle-Vilvoorde moeilijker. Al tonen ook die cijfers beterschap,” besluit Kasper Demol van VOKA Vlaams-Brabant.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.