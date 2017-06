VOKA: Weigering milieuvergunning Eurostadion is enige juiste keuze

Dat het provinciebestuur de milieuvergunning voor het Eurostadion geweigerd heeft om mobiliteitsredenen, is de enige juiste keuze. Dat zegt de werkgeversorganisatie VOKA in een mededeling. Er moeten minstens harde garanties zijn voor een oplossing maar nog beter zou zijn dat de geplande mobiliteitsmaatregelen in uitvoering zijn, voor er nieuwe grote projecten kunnen starten.

“Het is duidelijk dat grote projecten zonder geïntegreerde én geïmplementeerde mobiliteitsoplossingen de draagkracht van onze provincie ver overstijgen”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka Vlaams-Brabant. “Je kan in een dichtgeslibde regio als de onze geen nieuwe ambitieuze initiatieven meer ontplooien vooraleer het openbaar vervoersnetwerk verder is uitgebouwd, de broodnodige verbeteringswerken aan de ring zijn uitgevoerd en de modal shift (overstap van de auto naar alternatieven) actief in gang is gezet”, aldus Van Biesbroeck. Voka Vlaams-Brabant reageert dan ook tevreden dat het provinciebestuur dezelfde redenering volgt. “We blijven het Eurostadion een interessant project vinden en een meerwaarde voor de regio, maar we weigeren mee te stappen in het tijdsopbod naar het EK toe”, besluit Van Biesbroeck. (simulatiefoto Ghelamco)