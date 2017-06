Voldoet Eurostadion aan eisen UEFA?

Het lijkt steeds onwaarschijnlijker dat het Eurostadion op parking C van de Heizel zal verrijzen. Uit e-mailverkeer dat de VRT-nieuwsdienst kon bemachtingen, blijkt dat er meer dan een haar in de boter zit tussen bouwheer Ghelamco en de Belgische voetbalbond. Die laatste beweert nu zelfs dat het project niet voldoet aan de eisen van UEFA.

Het Radio 1-programma De Ochtend kon de hand leggen op e-mailverkeer tussen de ceo van Ghelamco en de advocaat van de Belgische voetbalbond. De ceo vraagt uitdrukkelijk om meer publieke steun vanuit de KBVB omdat die laatste zich "er onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe verbonden heeft om UEFA 2020 te hosten in het Brusselse Eurostadion".

Maar de reactie is nog feller. De advocaat van de KBVB meent dat Ghelamco het Eurostadion misbruikt om een grootschalig commercieel vastgoedproject te kunnen realiseren. Hij wijst er ook op dat het project niet voldoet aan de eisen van UEFA. Die vraagt dat het stadion zich op het grondgebied van de gaststad bevindt. Parking C is wel eigendom van de stad Brussel, maar ligt op het grondgebied van Grimbergen.