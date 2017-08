Volgende eieren consumeer je beter niet

De consument kan de eieren identificeren op basis van de volgende codes:

2BE3084-2

2BE3084-3

2BE3084-6

2BE3123-A

2BE3123-B

2BE3123-C

3BE4004

3BE4005

1BE8016

BE3114.

De publicatie volgt nadat de eieren van een van de bedrijven na een tegenexpertise toch nog teveel fipronil bevatten. Nochtans werd bij een eerste analyse de Europese drempel niet overschreden. Het probleem situeerde zich bij één van de laboratoria die de analyses uitvoerde van in totaal 6 leghenbedrijven. Het zijn die eieren die het FAVV nu terugroept uit voorzorg.

Consumenten die vragen hebben rond de eiercrisis kunnen woensdag vanaf 9u terecht op gratis nummer 0800/13.5500. De ministers van Landbouw Denis Ducarme (MR) en van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hadden aangedrongen op zo’n consumentennummer na de bekendmaking van het resultaat van de tegenexpertise.

Wat is firponil?

Fipronil is een insecticide tegen vlooien en mijten en is bijvoorbeeld terug te vinden in de vlooienbandjes voor honden en katten. Het middel is verboden bij die dieren die bestemd zijn voor consumptie. Bij grote hoeveelheden kan firponil schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het product in de voedselketen is terecht gekomen.