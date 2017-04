Volgende week bloeit eerste van 2 nieuwe reuzenaronskelken in Plantentuin Meise

Volgende week zal er een nieuwe reuzenaronskelk bloeien in de Plantentuin. En een paar weken later zal er ook een tweede bloem opengaan. Op die manier hoopt de Plantentuin voor de eerste keer zelf een reuzenaronskelk te kunnen bestuiven.

De reuzenaronskelk is de grootste bloem ter wereld die tijdens de bloei een lijkgeur verspreidt. De bloei duurt ook maar 72 uren.

De reuzenaronskelk bloeide in de Plantentuin eerder al in 2008, 2011, 2013 en 2016. Maar dit jaar zullen er dus twee reuzenaronskelken voor spektakel zorgen. De eerste, een ietwat kleinere versie, zou in principe met Pasen bloeien. Maar door het warme weer van de voorbije dagen zal de bloem wellicht begin volgende week al opengaan. Enkele weken later zal de tweede reuzenaronskelk opengaan. Het spektakel lokt telkens duizenden bezoekers naar de Plantentuin.

Wie de Amorphophallus titanum, want dat is de officiële naam van het bloempje, van dichtbij wil bewonderen moet zeker de Facebookpagina van de Plantentuin in de gaten houden.