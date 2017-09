Volgende week valt beslissing over doodrijder Merel De Prins

Muhammed Aytekin werd in janurai veroordeeld tot 5 jaar cel omdat hij het 12-jarige meisje Merel De Prins had doodgereden. De man werd echter vervroegd vrijgelaten omdat hij een oogziekte had die niet in de cel kon worden behandeld. Het Brusselse parket is van oordeel dat zijn medische toestand een opsluiting niet in de weg staat, maar de verdediging van Muhammed Aytekin vroeg een tegenexpertise van een gespecialiseerde oogarts.

De strafuitvoeringsrechtbank beslist op 27 september of Muhammed Aytekin aan een gespecialiseerd onderzoek mag worden onderworpen.