Volksmuziekstage Gooik: onzekere toekomst?

In Gooik is op dit ogenblik de 40ste Stage voor Traditionele Volksmuziek aan de gang. Zo'n 500 deelnemers, docenten en medewerkers uit binnen- en buitenland dompelen zich vijf dagen lang onder in een familiale sfeer op de klanken van violen, fluiten, hommels, hakkeborden, draailieren, doedelzakken en nog zoveel meer. Na vier decennia is het duidelijk: de volksmuziekstage is een formule waar nog lang geen sleet op zit. Maar toch klinkt er ook bezorgdheid over de toekomst van dit unieke evenement.

De Volksmuziekstage is intussen een aardig succesverhaal met lange traditie. Gooik is sinds 30 jaar de vaste stek van de stage, maar de eerste editie vond plaats in Bever in 1978 met zo'n 75 deelnemers. Intussen zijn de 400 zitjes ieder jaar volgeboekt in een mum van tijd.

Muziekmozaïek, het centrum voor folk en jazz dat de Volksmuziekstage organiseert, maakt zich echter ernstige zorgen over zijn toekomst. Cultuurminister Sven Gatz onderzoekt hoe verschillende Vlaamse muziekcentra, waaronder Muziekmozaïek, kunnen ondergebracht worden in één koepelorganisatie. In een reactie aan RINGtv lat de minister wel verstaan dat de Volksmuziekstage in Gooik absoluut niet in het gedrang komt.