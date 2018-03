Volkssterrenwacht MIRA Grimbergen groeit

"We gaan van een duo naar een trio", zegt Francis Meeus blij. "Naast Philippe Mollet vervoegt Mark Van Borm (41) ons team. Hij is al langer vrijwilliger bij MIRA en studeerde toegepaste computerwetenschappen. Hij zal onder andere de IT voor zijn rekening nemen. De aanwerving is mogelijk dankzij het nieuwe convenant tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse Volkssterrenwachten. Er wordt volop op STEM ingezet. STEM staat voor Science - Technology - Engineering - Mathematics. MIRA ontvangt jaarlijks tussen 10 à 15.000 bezoekers, vaak ook scholen. Het bezoekersaantal is wat afhankelijk van fenomenen die zich voordoen zoals bijvoorbeeld een zonsverduistering. Door het convenant worden de werkingsmiddelen van de zes Vlaamse sterrenwachten verhoogd. Voor MIRA gaat het om een verhoging van onze werkingsmiddelen met zo'n 50.000 euro per jaar."

En er is nog meer goed nieuws: MIRA is in blijde verwachting, al wordt het stilaan een ezelsdracht. Philippe Mollet: "Via Crowdfunding haalden we vorig jaar naar aanleiding van onze 50ste verjaardag 28.190 euro op voor een nieuwe telescoop. Dankzij steun van de Nationale Loterij komt er nu ook een nieuwe koepel. Die wordt in Polen gemaakt door de firma Eni, maar er is al enkele maanden vertraging. Momenteel worden alle onderdelen getest. We hebben een speciale koepel met twee deuren: zo kunnen bezoekers vlotter in- en uitlopen en hinderen groepen mekaar niet tijdens een bezoek aan MIRA. We hopen dat ergens in de Paasvakantie de koepel met een speciale kraan van Sarens kan worden geplaatst. Die firma steunt ons project en stelt de grote hijskraan eenmalig gratis ter beschikking."

Niet alleen de koepel en de nieuwe telescoop zullen extra bezoekers lokken. Zeer recent ging MIRA ook een partnerschap aan met het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel zodat leden bij een bezoek aan één van de twee instellingen een mooi prijsvoordeel hebben.