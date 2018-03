Volkssterrenwacht Mira Grimbergen vol lof over overleden Stephen Hawking

Stephen Hawking overleed in Cambridge, de universiteitsstad in Engeland, waar hij vele jaren ook aan de slag was. BIj Hawking werd op zijn 21ste al ALS, een dodelijke spierziekte, vastgesteld. Daaraan is de wetenschapper, vooral bekend van zijn theorie rond de oerknal en de zwarte gaten, uiteindelijk ook aan bezweken.

Bij volkssterrenwacht Mira in Grimbergen hebben ze de grootste bewondering voor de overleden Stephen Hawking. De man gaf wereldwijd lezingen, 7 dagen geleden was hij nog te gast in Leuven. Hawking bezat de gave om hele complexe wetenschappelijke fenomen op een bevattelijke manier uit te leggen aan het grote publiek.

Volgens Philppe Mollet van Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen hoort Hawking thuis in het rijtje van de allergrootsten, naast Einstein en Newton. "Mensen die allemaal theoretisch werk hebben verricht dat van onschatbare waarde is."