Volkstuin met tuinhuis moet sociaal weefsel Zellik versterken

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft vandaag een bezoekje gebracht aan de volkstuin in Zellik, deelgemeente van Asse. De tuin maakt deel uit van het landinrichtingsproject Molenbeek en Maalbeek, waar Vlaanderen meer dan 1 miljoen euro in investeert. De volkstuin krijgt dit jaar nog een groot tuinhuis en moet de sociale cohesie in het sterk verstedelijkte Zellik bevorderen.

Anderhalf jaar geleden werd een groene wildernis vlakbij de Ring en het industriepark in Zellik omgetoverd tot een volkstuin. Vandaag tuinieren hier zo'n 12 buren. En ook de plaatselijke kleuterschool en het CAW-inloopcentrum van Zellik steken hier de handen uit de mouwen. De oogst wordt netjes verdeeld onder elkaar. “We zitten hier in Zellik met een bevolking die zeer divers is. We hebben heel veel nationaliteiten en heel veel anderstaligen. Het samen kweken en oogsten van de groenten versterkt alvast de sociale cohesie”, vertelt schepen van Milieu Yoeri Vastersavendts (Open VLD). Om de volkstuin nog aantrekkelijker te maken voor de buurt, wordt er binnenkort een groot tuinhuis gebouwd. Kostprijs: zo'n 175.000 euro.

€ 10.000.000 om open ruimte in groene Rand te versterken

De volkstuin in Zellik maakt deel uit van het landinrichtingsproject Molenbeek en Maalbeek, waar Vlaanderen meer dan 1 miljoen euro in investeert. Bedoeling van het project is de bestaande open ruimte opwaarderen en versterken. “We blijven daar ook op inzetten. We hebben een ruimtelijk structuurplan rond Brussel voor projecten waar dit een voorbeeld van is. In totaal maken we10 miljoen euro vrij om gelijkaardige projecten te realiseren in de groene rand rond Brussel”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).