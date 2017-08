Volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy loopt stage bij Colruyt

"Het is essentieel dat politici regelmatig in rechtstreeks gesprek kunnen treden met bedrijfsleiders, maar ook met het personeel." Dat zijn de woorden van Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy uit Beersel. Hij voegde deze week de daad bij het woord, want hij liep een bedrijfsstage bij Colruyt.

Initiatief van VOKA

Van Rompuy doorliep de stage samen met Hans Maertens, de bestuurder van werkgeversorganisatie VOKA. Die laatste had ook het initiatief genomen om 100 parlementsleden beter te laten kennismaken met ondernemend Vlaanderen.

Van bakkerij tot grote distributieketen

Colruyt is in 100 jaar uitgegroeid van een kleine bakkerij in Lembeek tot een distributieketen met 30.000 werknemers. Alleen al in de regio Halle werken 6000 mensen voor de supermarktketen. Van Rompuy bezocht de sites van Colruyt in Halle en het distributiecentrum in Ollignies, net over de taalgrens. Hij kon er achter de schermen spreken met iedereen, van winkelbediende tot Jef Colruyt.

Juist evenwicht tussen mens en economie

"Wat mij het meest opviel, is de bezieling die elke werknemer van Colruyt die ik ontmoette uitstraalde en het belang dat ze hechten aan een juist evenwicht tussen mens en economie. Ik nam ook verschillende zinvolle tips mee om mee aan de slag te gaan in het parlement," blikt Van Rompuy terug op zijn stageweek.