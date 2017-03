Volwaardig op- en afrittencomplex langs de A12 in Londerzeel

Het kruispunt van de A12 en de Kerkhofstraat in Londerzeel heeft al jaren een kwalijke reputatie en is een van de zwartste verkeersknooppunten van Vlaanderen. Daarom werd in 2010 het kruispunt al heringericht. Daarbij werden de 2 zijstraten, de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg, loodrecht op de A12 geplaatst.

Maar in 2019 krijgt het kruispunt eindelijk een volwaardige op- en afrittencomlex. “De verkeerslichten ter hoogte van de Kerkhofstraat zullen dus in de nabije toekomst verdwijnen”, zegt Nadia Sminate (N-VA), burgemeester van Londerzeel. “Deze investeringen gaan zorgen voor meer verkeersveiligheid voor de kwetsbare weggebruikers en een betere doorstroming voor het verkeer. We zijn alvast zeer blij dat er na dertig jaar praten eindelijk actie wordt ondernomen in dit dossier”, aldus nog Sminate.

Deze aanpassing is mogelijk dankzij het extra investeringsbudget dat de Vlaamse overheid heeft vrijgemaakt. Dat budget werd opgetrokken van 350 naar 450 miljoen euro dankzij de opbrengsten van de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens.