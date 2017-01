Volwassen hoofdverdachte in zaak dood Priscilla Sergeant stapt uit het leven

Johan De Valck, de volwassen buur van Priscilla Sergeant, die in 2012 betrokken was bij de dood van het 14-jarige meisje, is in Oostende uit het leven gestapt.

Het was in zijn woning dat het meisje overleed nadat ze was mishandeld en vernederd en verschillende pillen had moeten slikken. Naast De Valck waren ook twee tieners bij de zaak betrokken, maar wie welke rol had gespeeld, is nooit helemaal duidelijk geworden. En ook de precieze doodsoorzaak is nooit aan het licht gekomen Het lichaam van Priscilla werd achteraf gedumpt.

De twee minderjarigen werden doorverwezen naar de jeugdrechtbank, maar de 46-jarige De Valck verscheen dinsdag voor de raadkamer. Omdat daar bleek dat hij ook voor foltering moest terechtstaan en mogelijk voor assisen zou moeten verschijnen, werd de zaak uitgesteld naar 7 maart en zou het eigenlijke proces wellicht dit jaar niet meer van start zijn gegaan. Maar gisteren maakte De Valck dus een einde aan zijn leven.

