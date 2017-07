Voodoo Village dit jaar niet in Schepdaal, wel in Humbeek

De twee vorige jaren sloeg Voodoo Village de tenten op in weides rond de Ijsbergstraat in Schepdaal. Het eerste jaar ging het om een noodoplossing want de organisatoren wilden het feest oorspronkelijk organiseren in Asse, maar kregen daar enkele dagen voor de start van het evenement geen toestemming voor.

Uiteindelijk weken de organisatoren uit naar een kasteeldomein langs de Ninoofsesteenweg in Eizeringen. Bedoeling was om er in de zomer van 2015 in totaal drie feestjes te organiseren, maar een tweede editie is daar uiteindelijk ook door het Lennikse gemeentebestuur verboden wegens overlast.

De organisatie ging op zoek naar een derde locatie en vond die in Schepdaal. De overige twee feesten mochten van het gemeentebestuur gehouden worden langs de Ijsbergstraat in Schepdaal. Ook vorig jaar sloeg Voodoo Village er de tenten op, weliswaar op een andere weide aan de overkant van de straat.

De organisatoren laten nu weten dat er geen derde jaar komt in Schepdaal. Voodoo Village zal dit jaar op 24 september worden georganiseerd op het domein van het Gravenkasteel in Humbeek. Op het eerste zicht gaat het deze keer om één feest, ook later op het jaar dan de voorgaande edities.