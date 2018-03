Voor tweede maand op rij brand bij Cogebi in Lot

Bij isolatiefabrikant Cogebi in de Beerselse deelgemeente Lot heeft het woensdag opnieuw kort gebrand. De schade bleef beperkt maar het is wel al de tweede brand in enkele weken tijd op de bedrijfssite langs de Jozef Huysmanslaan.

Er werd woensdag alarm geslagen nadat een probleem was vastgesteld aan een oven. Een product in de oven had door oververhitting vuur gevat. Omdat de oven in een apart gebouw stond, was de kans op overslag sowieso eerder klein. De schade bleef dan ook beperkt. Vorige maand moest de brandweer ook al uitrukken naar Cogebi, ook toen zonder veel erg. In 2013 waren er wel al eens productieproblemen na een brand.

Cogebi produceert een breed gamma aan isolatiematerialen en is onderdeel van de Russische industriële groep Elinar.