Voorbeschouwing: breekt Olympic Running Team uit Beersel Belgisch of zelfs Europees record?

Isaac Kimeli uit Sint-Pieters-Leeuw, Jeroen D'hoedt, Simon Debognies en trainer Tim Moriau, alle drie uit Halle en Robin Hendrix uit Kapelle-Op-Den-bos. Dat zijn de atleten uit onze regio die deel uitmaken van het Olympic Running Team. Het team is verankerd in onze regio en wil dit weekend minstens het Belgisch record Ekiden verbreken. Dat werd in 2005 in Japan gelopen en staat op 2 uur 6 minuten 57 seconden. Het Europees record bedraagt 2 uur 3 minuten en 12 seconden. Het is in handen van Nederland en werd 24 jaar geleden gelopen. Om het Europese record te verbreken, moeten de atleten een gemiddelde snelheid van 20,21 kilometer per uur halen.

Het Olympic Running Team is in vorm. Kimeli werd onlangs Belgisch Kampioen veldopen bij de senioren op de lange cross. Debognies werd dat bij de beloften. D'hoedt werd Belgisch kampioen op de korte cross. De motor achter het team is trainer Tim Moriau. Hij steekt zijn hart en ziel in zijn team.

Bij Ekiden, ofwel aflossingsmarathon, lopen zes atleten zo snel mogelijk een marathon waarbij ze telkens een lint doorgeven. De atleten dragen een soort van sjerp rond zich die een chip bevat zodat de tijdsregistratie correct wordt opgemeten.