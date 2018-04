Er komt, voorlopig dan toch, geen ecoduct over de A12 in Meise. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Dat is niet naar de zin van Natuurpunt, dat actie voert op 22 april.

Voorlopig geen ecoduct over A12 in Meise

Natuurpunt pleit al langer voor de bouw van een ecoduct boven de A12, zeker met de komst van de nieuwe fiets- en tramsnelweg. Volgens voorzitter Frank Vermoesen gebeurt het regelmatig dat reeën worden aangereden. "Gemiddeld één keer per maand wordt een ree aangereden op de A12 in de omgeving van Meise", zegt Frank Vermoesen. "Het gaat om meer dan 30 reeën in 3 jaar tijd. Dit versterkt onze vraag naar een veilige oversteek voor dieren over de A12 in het noorden van de gemeente, zowel voor de dieren als voor een veiliger verkeer."

Natuurpunt zegt verder dat het noorden van de gemeente Meise de enige overgebleven open ruimte is tussen de verstedelijkte agglomeraties van Antwerpen en Brussel waar er oversteek mogelijk is. "Het is als het ware de dierensnelweg tussen het oosten en het westen van ons gewest en daar zouden we beter rekening mee houden. De dieren gebruken de overgebleven ruimtes om zich te verspreiden en dat is voor gezonde populaties van levensbelang."

Voor Natuurpunt Meise moet er daarom een groot ecoduct over de A12 komen. Om zijn eis te onderstrepen, organiseert Natuurpunt Meise op zondag 22 april een fietstocht naar de plek waar het ecoduct zou moeten komen.

Het ziet er echter niet naar uit dat het ecoduct er snel zal komen. "Natuurlijk ligt het dierenwelzijn de minister nauw aan het hart", zegt Jeroen Tiiebout, woordvoerder van minister Weyts. "Maar de A12 kost ook veel mensenlevens. Het is de prioriteit van de minister om de kruispunten op de A12 veiliger te maken. Daarom is een ecoduct nog niet aan de orde."