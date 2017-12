Voormalig Miss België krijgt geen straf in zaak mensenhandel

Het arbeidsauditoraat vroeg een celstraf van 18 maanden, omdat Van Cauwenbergh en haar echtgenoot vanaf 2004 een Thais koppel, dat illegaal in België verbleef, 2 jaar lang zouden hebben laten werken in hun villa in Wemmel, bovendien zonder vergoeding. Van Cauwenbergh heeft dit steeds met klem ontkend.

Er waren zelfs aantijgingen van seksueel misbruik van de Thaise vrouw. Volgens de verdediging zijn die beschuldigingen nooit grondig nagetrokken en is het onderzoek eenzijdig gevoerd. De rechter oordeelde dat in de zaak de redelijke termijn is overschreden en dat de feiten zijn verjaard.

De zaak was aan het rollen gegaan toen de Bijzondere Belastingsinspectie 10 jaar geleden een onderzoek opende naar het echtpaar wegens financiële wanpraktijken in hun vennootschappen, waaronder enkele, inmiddels failliete, IT-bedrijven in Zaventem. In die zaak werd Van Cauwenbergh eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf, naast een fikse geldboete.