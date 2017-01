Voormalig zaakvoerder Bioagrico Pepingen onverwachts overleden

Thomas Agneessens, voormalig zaakvoerder van Bioagrico in Beert en voorzitter van de middenstandsraad in Pepingen, is onverwachts overleden.

Thomas is de zoon van Johan Agneessens, beiden stonden ze aan het hoofd van het taxusverwerkend bedrijf Bioagrico dat deze zomer over de kop ging. In Pepingen wordt met grote verslagenheid gereageerd op het overlijden. Thomas Agneessens was sociaal geëngageerd en als sponsor ook actief in heel wat verenigingen.

De jongeman was amper 36 en stierf een natuurlijke dood. Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. Zaterdag vindt de uitvaart plaats in de Sint-Augustinuskerk in Beert.