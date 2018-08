Voormalige dubbelpartner Van Uytvanck geschorst wegens omkoperij

Vorig jaar probeerde Peng Shuai Grimbergenaar Alison Van Uytvanck om te kopen tijdens Wimbledon. Peng zou haar tegen betaling hebben willen inruilen voor een 'betere' speelster, schrijft Sporza. Van Uytvanck weigerde dat aanbod en meldde de zaak aan de Internationale Tennisfederatie.

Peng Shuai wordt voor die affaire nu zes maanden geschorst en veroordeeld tot een geldboete van 10.000 dollar. Haar coach, Bertrand Perret, is drie maanden geschorst.

Peng was in 2014 nog de nummer 1 in het dubbelspel. Nu staat ze op de twintigste plaats. In het enkelspel staat ze slechts op de 80ste plaats.