Voortaan 70 km/u buiten bebouwde kom

Vanaf 1 januari geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/u.  Vroeger was dat nog 90 km/u, maar die regel was in de praktijk eerder de uitzondering. Om de wildgroei aan verkeersborden tegen te gaan, geldt voortaan een beperking van 70 km/u. Bevoegd minister Weyts verwijderde vanmiddag symbolisch het eerste bord aan de Mechelsesteenweg in Vilvoorde.