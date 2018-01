Voortaan ophaling roze vuilniszak in Druivenstreek

De drie gemeenten uit de Druivenstreek Hoeilaart, Overijse en Tervuren, tevens deelgenoten van de afvalintercommunale Interrand, starten vanaf deze maand met de inzameling van zachte en harde plastics aan huis in de zogeheten ‘roze zak’. Je mag er o.a. folies, verpakkingen, plastic zakken, kuipjes en yoghurtpotjes in kwijt. Voortaan zal om de 6 weken een ophaling plaatsvinden: inwoners kunnen met de roze zak ook blijvend terecht op het recyclagepark.

Mark Van Roy (voorzitter Interrand): “We bieden onze inwoners voortaan een bijkomende ophaling aan huis van het plasticafval dat niet in de blauwe PMD-zak terecht kan. Door dit apart in te zamelen geven we hen de mogelijkheid mee te werken aan een nog betere recyclage. Inwoners moeten wel roze zakken gebruiken met het opschrift ‘Interrand’. Op de recyclageparken was de roze zak al een succes. Wij zijn overtuigd dat dit ook zal blijken bij de inzameling aan huis.”

Met de invoering wil de afvalintercommunale ook anticiperen op recente berichten over de ophaling van plastics in de toekomst. Van Roy: “We weten uit betrouwbare bron dat Hoeilaart, Overijse en Tervuren in de onmiddellijke toekomst niet in aanmerking komen voor de uitgebreide pmd-zak. Om onze burgers duidelijkheid te bieden en optimaal te bedienen, bieden we hen voor zachte en harde plastics de optie van de roze zak.”

De eerste ophalingen zullen plaatsvinden in Overijse vanaf 8 januari. Daarna volgen Hoeilaart vanaf 22 januari en Tervuren vanaf 29 januari.