Voortbestaan Vijfhoekfeesten Tollembeek onzeker

De kans is groot dat de Vijfhoekfeesten in Tollembeek (Galmaarden) van de festivalkalender verdwijnen.

De organisatie beleefde vorig jaar nochtans een topeditie met meer dan 5.000 bezoekers. Onder meer Natalia, Paul Michiels, Kate Ryan, Les Truttes, Ian Thomas, De Romeo’s en Willy Sommers beklommen er het podium.

Maar de uitgeregende edities van 2014 en 2015 hebben de Vijfhoekfeesten handenvol geld gekost. Ook is het voor de organisatie geen sinecure om telkens voldoende vrijwilligers te vinden, om het festival in goede banen te leiden. Dit en nog een aantal factoren doen de organisatie twijfelen over de toekomst van het festival.

Intussen werd er op Facebook een actie opgestart voor het behoud van de Vijfhoekfeesten. De initiatiefnemers hopen met hun steunactie de organisatie op andere gedachten te brengen.