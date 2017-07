Voorverkoop Hoebelfeesten Vlezenbeek op volle toeren

Vorige maand was er in de Merselborre al een exclusieve voorverkoop voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw. Zo kregen zij als eerste de kans om het feest in hun dorp bij te wonen. Sinds enkele weken worden de resterende tickets aangeboden via www.hoebelfeesten.be. En het ziet er naar uit dat de vraag ook nu weer groter zal zijn dan het aantal toeschouwers dat de organisatie mag toelaten.

Traditiegetrouw mag dj Marc Huylebroeck de feesten openen met de strandfuif ‘Elysee Beach’op zaterdag 12 augustus. Die avond wordt er een heus zwembad voorzien met strand en palmbomen. Maar omdat café Elysee intussen ook al 10 jaar dicht is, zal er ook een nieuwe bruine kroeg gebouwd worden.

Op maandag 14 augustus beklimmen Nicky Jones, Paul Severs, Radio Guga en Les Truttes het podium. En op dinsdag 15 augustus is er het Hoebel Resto met ’s avonds optredens de fanfare De Ware Eendracht en de partyband Music on Wheels. Alle info en ticketverkoop vind je op www.hoebelfeesten.be