Vos raakt verstrikt in voetbalnet Wolfsputten in Dilbeek

In het natuurdomein Wolfsputten in Dilbeek raakte een kleine vos verstrikt in een voetbalnet. De brandweer kwam ter plaatse om het dier te bevrijden.

De Wolfsputten bevindt zich achter cultuurcentrum Westrand in Dilbeek. Het natuurgebied is de thuishaven van tientallen soorten vogels en zoogdieren. Zo wonen in het gebied blijkbaar ook vossen. Maar een wandelaar zag dit weekend hoe een vos verstrikt was geraakt in een voetbalnet. Hij alarmeerde de brandweer. Twee brandweermannen van het Dilbeekse korps kwamen ter plaatse om het dier te bevrijden. (ingezonden foto: Stephan Huegaerts)