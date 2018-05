Vox Veroni, een koor uit Lembeek bij Halle, is bijna klaar om een groots jubileumconcert te geven in de basiliek van Halle. Dat gebeurt op 2 juni.

Vox Veroni is klaar voor groots jubileumconcert in Halle

Momenteel is het koor nog druk aan het repeteren in zaal De Kring in de Halse deelgemeente Lembeek. Op 2 juni staat in de basiliek van Halle een groot concert in het kader van 'Halle, 750 jaar Mariastad' op het programma. Het concert wordt een grote lofzang aan het adres van de Zwarte Madonna, het beeld dat al sinds de 13e eeuw in de basiliek van Halle staat en dat er voor zorgde dat Halle zich ontwikkelde tot een echte bedevaartstad.

Meer info over het koor en het concert is te vinden op www.voxveroni.be