Gisterenavond heeft een vrachtwagen op de grens van Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw) met Anderlecht meer dan 1.000 kilo bierbostel verloren. Bierbostel is een restproduct van een bierbrouwerij. Omdat het eiwit- en energierijk is, wordt bierbostel gebruikt als veevoer.

Het ging fout op de Wybranlaan die een vijftigtal meter verder overgaat in de Postweg in Vlezenbeek. Toen de chauffeur optrok ter hoogte van de inrit naar de spoedafdeling van het Erasmusziekenhuis vloog er een grote lading bierbostel uit zijn oplegger. Het goedje, ook wel draf genoemd, lag verspreid over een afstand van driehonderd meter.

De straat werd afgesloten en de civiele bescherming werd opgetrommeld om de weg proper te maken.