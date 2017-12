In Dilbeek, op de grens met deelgemeente Schepdaal, was de Ijsbergstraat, deze voormiddag een tijdje afgesloten voor het verkeer. Een vrachtwagen die achteruit een bedrijfsterrein wilde opijden, reed zich vast in de zijberm.

De bestuurder van de truck had door de dikke laag sneeuw niet gezien dat het om een onverhard stuk weg ging. In dit geval ging het om de grond waar binnenkort de haagjes zullen worden geplant om het fiets- en het voetbpad van elkaar te scheiden.

Een tijdlang was de Ijsbergstraat door de vrachtwagen helemaal versperd. Het was evenmin mogelijk om de straat via de Ninoofsesteenweg in te rijden. In afwachting van een takeldienst, kwam de lokale politie ter plaatse.