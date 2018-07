Vragen bij sloop 'Huis Langhendries'

Dat het gemeentebestuur van Lennik een sloopvergunning heeft afgeleverd voor de cottage-woning 'Langhendries' van begin 20ste eeuw in de Frans Devoghellaan doet restauratiearchitect Herman Cornelis samen met tal van andere Lennikenaren huiveren. Schepen Heidi Elpers verdedigt de beslissing met het feit dat de woning officieel niet beschermd is.

Op de gele 'Bekendmaking' die aan de art-nouveaupoort van de cottage-woning 'Langhendries' in de Frans Devoghellaan hangt, staat aangegeven dat het college van burgemeester en schepenen een 'omgevingsvergunning' heeft afgeleverd aan de eigenaar van het statige gebouw. Dat is in dit geval een 'mooi woord' voor een sloopvergunning.

Dat 'Huis Langhendries', dat zijn naam dankt een gelijknamige veearts die er indertijd woonde, binnenkort mogelijks tegen de vlakte gaat, doet restauratiearchitect Herman Cornelis huiveren.

"Dat dit prachtige gebouw, dat rond 1910 gebouwd werd in opdracht van notaris Maurice Velge, misschien wel gesloopt zal worden, is een regelrechte schande", zegt de man met veertig jaar in de wereld van de restauratiearchitectuur op zijn conto. "De woning ademt geschiedenis en straalt de typische ambacht uit die de cottage-stijl zo typeert. Een bouwstijl boordevol prachtige details die er kwam als antwoord op de industrialisatie. Dit huis staat in schril contrast met heel wat hedendaagse huizen die vaak gewoon in een fabriek gemaakt worden en op de werf uiteindelijk als een meccano-systeem in elkaar worden gezet."

Mee verwerken

Dat de unieke woning onder de sloophamer dreigt te verdwijnen, komt bij Cornelis dan ook aan als een klap in het gezicht. Dat de gemeente bij de aflevering van de vergunning ook het spontane negatieve advies van de erfgoedraad naast zich neerlegde, kan er bij hem ook helemaal niet in. "Volgens de gemeente heeft dit huis blijkbaar geen uiterlijke waardevolle kenmerken", zegt hij. "Ik vraag mij echt af op wat zij zich baseren. De prachtige tuin rond de villa krijgt overigens een vermelding op het inventaris van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Uit die omschrijving kan je af leiden dat zowel het gebouw als de tuin onlosmakelijk met mekaar zijn verbonden. Een creatieve architect kan hier een bijzondere meerwaarde leveren. Een goede optie is om het gewoon te laten staan en het te verwerken in een totaal nieuw project, zoals gebeurde met het Sociaal Huis in Halle of staat te gebeuren met De Post in Lennik. Een 'tabula rasa' zou echt een grote fout zijn."

Intussen staat het gebouw al even leeg. Tot een zevental jaar geleden terug deed het dienst als secretariaat van de lagere school voor buitengewoon onderwijs 'Lentekind'.



"Niet megalomaan"



Jozef Nevens, de eigenaar van het pand, probeert de buurt gerust te stellen, voorlopig wel zonder een tipje van de sluier op te lichten "Er komt al zeker geen megalomaan project, wel een ontwerp dat zal passen in het straatbeeld mét respect voor het groen op de site."



Bevoegd schepen Hedi Elpers verdedigt op haar beurt de beslissing van het gemeentebestuur om de vergunning af te leveren. "Het gebouw staat niet op de beschermlijst van Onroerend Erfgoed", zegt ze. "Uiteraard vinden ook wij dit een prachtige villa, maar op basis van mooi of niet mooi kunnen wij echt niet beslissen of er al dan wel of niet gesloopt mag worden."



Bezwaar aantekenen tegen de afgeleverde vergunning kan tot en met 19 juli.