Vredegerecht Asse voor de zomer onder sloophamer

De gemeente Asse wil snel een aantal gebouwen in het centrum van de gemeente afbreken. Zo moet het voormalig vredegerecht plaatsmaken voor een stadstuin.

Ook feestzaal ’t Smis, de brandweerkazerne en de Unic-Supermarkt verdwijnen. De gebouwen staan al een tijdje leeg.

Enkel voor het vredegerecht aan het Gemeenteplein is er beslist wat er in de plaats komt: een permanent Hopduvelpark. Op de plaatsen van de andere gebouwen komen voorlopig parkings. Bedoeling is dat het vredegerecht nog voor de zomer tegen de vlakte gaat.

De afbraak van alle gebouwen zal zo’n 150.000 euro kosten.