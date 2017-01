Vriendengroep uit Leeuw ontwerpt computergame dat dyslectici foutloos leert schrijven

“In het spel creëren de kinderen een personage, waarmee ze samen oefeningen gaan oplossen. Na verloop van tijd wordt hun personage beter en worden zij ook beter. Het is een visuele representatie van hoe goed ze woorden aan het leren zijn”, vertelt Hannes Hauwaert, de ontwikkelaar van Karaton. Het initiatief kreeg al heel wat lof uit het werkveld, want meer dan 60.000 Vlaamse kinderen lijden aan dyslexie.

Maar het kost geld om het spel te ontwikkelen. Daarom richtten de makers een crowdfunding op. “We zitten nu samen met een schrijver zodat we een heel groot verhaal kunnen maken, want dyslexie los je niet op in enkele dagen. We willen een game maken dat de jongeren enkele jaren kan bezighouden. Daarvoor heb je dus een verhaal nodig. Daarnaast werken we ook aan een webplatform waar ouders en logopedisten alle mini-games op hun niveau kunnen aanpassen. Daardoor is het gepersonaliseerd voor elk kind”, aldus Hauwaert. In totaal willen de ontwikkelaars 20.000 euro ophalen om Karaton verder te ontwikkelen. Meer info vind je op nl.ulule.com/karaton