Vrijdag grote solidariteitsactie voor behoud civiele bescherming Liedekerke

De regering wil vier van de zes kazernes van de civiele bescherming sluiten. Zo zou er in Vlaanderen en in Wallonië nog één locatie overblijven. Brasschaat zou volgens de studie de beste papieren hebben. En dus is de kans groot dat de kazerne in Liedekerke dichtgaat. Met een grote solidariteitsactie zullen werknemers, vrijwilligers, inwoners en politici nu vrijdag hun ongenoegen uiten.

De actie ‘Bescherm de Civiele’ start vrijdag om 19u in het pastoriepark van Liedekerke. Eerst zullen er verschillende toespraken zijn van onder meer volksvertegenwoordiger Katia Segers (Sp.a), burgemeester Luv Wynant (CD&V) en de commandant van de Liedekerkse kazerne. Aansluitend zijn er ook optredens van onder meer Hanny-D, Christof Chapsis en Paul Severs.