Vrijdag treedt aangepast parkeerplan Vilvoorde in werking

In Vilvoorde treedt vrijdag 1 september het aangepaste parkeerplan in werking.

De parkeer- en bewonerszones zijn uitgebreid, het abonnement voor mensen die in Vilvoorde werken is flexibeler gemaakt, de prijs van de eerste bewonerskaart is gedaald en alle erkende zorgversterkers kunnen voortaan een zogenaamde zorgkaart aankopen. De stad paste het oorspronkelijke parkeerplan - dat in oktober vorig jaar werd ingevoerd - aan, nadat er heel veel kritiek op kwam. Meer info vind je op www.vilvoorde.be/parkeren